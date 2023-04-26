Boşandığı eşi ile oğlunu dövdü

AKSARAY'da Afganistan uyruklu Yusuf J., (41), barışma isteğini reddeden boşandığı Meryam Şerruh (38) ile oğlu Mustafa J.'yi (15), tekme tokat dövdü. Meryem Şerruh'un kolunda kırık oluşurken, polis Yusuf J.'nni yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Meryam Şerruh, oğlu Mustafa J. ile yürürken boşandığı Yusuf J. ile karşılaştı. Yusuf J., Şerruh'a yeniden barışmak istediğini söyledi. Meryam Şerruh, bu teklifi reddedince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf J., eski eşine tekme- tokat saldırdı. Yusuf J., kendisini engellemeye çalışan oğlu Mustafa J.'yi de dövdükten sonra bölgeden uzaklaştı.

Polis Yusuf J.'nin yakalanması için çalışma başlattı.