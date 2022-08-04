Çocuk teslimine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de

ADALET Bakanlığı'nın icra yoluyla çocuk teslimi uygulamasını sona erdiren yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ebeveynler, artık çocuklarını görebilmek için icra daireleri yerine uzmanların görev yaptığı adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine başvuracak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin detayları aktarıldı. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin görev, yetki ve sorumlulukların yönetmelik kapsamında belirlendiği belirtilen açıklamada, yeni çocuk teslim usulü ile 90 yıldır uygulanan icra yoluyla çocuk tesliminin sona erdiği, boşanma süreci ve sonrasında çocukların ikincil örselenmelerine mahal verilmemesinin amaçlandığı bildirildi.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle öncelikle hazırlıkların tamamlandığı 50 il ve ilçede başlatılan pilot uygulamanın yaygınlaştırılması ve 1 yıl içinde tüm il ve ilçelerde bu uygulamaya geçilmesinin planlandığı kaydedildi.