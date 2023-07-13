Antalya'da boşaltılan bir işyerinde yapılan kaynak çalışmalarından çıkan kıvılcım işyerinin çatısında yangına neden oldu. İşyerine yakın yerdeki evlerde yaşayan vatandaşlara korku yaşatan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Boşaltılan iş yerindeki kaynak çalışması yangın çıkardı

ANTALYA - Antalya'da boşaltılan bir işyerinde yapılan kaynak çalışmalarından çıkan kıvılcım işyerinin çatısında yangına neden oldu. İşyerine yakın yerdeki evlerde yaşayan vatandaşlara korku yaşatan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın öğle saatlerinde Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3809 sokak üzerinde kullanılmayan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşaltılan işyerinde yapılan kaynak çalışmaları sırasında bir anda çatı kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Çalışanların müdahalesiyle söndürülemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü.

İşyeri çevresindeki vatandaşlar ise yangın söndürme çalışmalarını tedirginlikle izledi.

Yangının kaynak çalışmaları sırasında çıkan kıvılcımdan olduğu belirtildi.