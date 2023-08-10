Boşalan vagonlar park halindeki diğer vagonlara çarptı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında hareket eden vagonlar, park halindeki vagonlara çarptı. KARDEMİR'de demir taşımak için kullanılan vagonlar, çekme motorundan henüz bilinmeyen bir nedenle boşalarak geri geri gitmeye başladı. Bir süre geri geri giden vagonlar mamül ambarlarında raylarda bulunan diğer vagonlara çarptı. Üst üste çıkan vagonların karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından devrilen demir ile zarar gören vagonları kaldırma çalışmaları sürüyor.