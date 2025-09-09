Boş Sulama Havuzuna Düşen Domuz Kurtarıldı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde itfaiye ekipleri, kışlalar mahallesindeki boş bir sulama havuzuna düşen domuzu kurtardı. Sağlık durumu iyi olan domuz, kurtarılmasının ardından yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde boş sulama havuzuna düşen domuz, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Kışlalar Mahallesi'nde, içerisinde su bulunmayan havuzdaki domuzu fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekibi, yakalama aparatıyla domuzu kurtardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan domuz, yaşam alanına bırakıldı.