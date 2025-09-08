Boş Sıralar Protestosu ile Gazze'deki Çocuklar Anıldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Gazze'de yaşam hakkı elinden alındığı için okula başlayamayan çocukları anmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla "boş sıralar" protestosu düzenlendi.

Ak Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanlığınca merkez Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen programa çok sayıda kişi katıldı.

Meydana getirilen boş sıraların önünde açıklama yapan İl Gençlik Kolları Başkan Yusuf Özdemir, Türkiye'de eğitim öğretimin bugün başladığını anımsattı.

Gazze'de ise durumun bambaşka olduğunu ifade eden Özdemir, "Orada binlerce sıra bomboş, çünkü o sıralara oturacak çocuklar artık hayatta değil. Gazze'de binlerce masum çocuk, sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu." diye konuştu.

Özdemir, çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini bomba seslerinin aldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Eğitim, insanlığın en temel hakkıyken Gazze'de bu hak barbarca yok edildi. Çocukların dünyasıyla birlikte, yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları da yok edildi. Bizler, AK Parti Gençlik Kolları olarak dünyanın duymadığı bu acıyı duyurmak için Türkiye'nin 81 ilinde meydanlardayız, boş sıraların başındayız. Her boş sıra, Gazze'de elinden defteri, kalemi alınan bir çocuğun yarım kalmış hayali."

Mersin

Mersin'de de AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığınca Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için "boş sıralar" konulu basın toplantısı düzenlendi.

İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Karagöz, eğitim-öğretim yılının başladığı günde Gazze'de binlerce okul sırasının boş kaldığını belirtti.

Gazze'de şu ana kadar yaklaşık 19 bin çocuğun yaşamını yitirdiğini vurgulayan Karagöz, şöyle devam etti:

"O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı. Kalemleri hiç yazmadı. Hayatları, katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı. Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini, bombaların uğursuz sesi aldı. AK Parti Gençlik Kolları olarak dünyanın duymadığı bu acıya duyurmak için Türkiye'nin 81 ilinde meydanlardayız, boş sıraların başındayız."

Hatay

AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları Başkanlığınca parti yerleşkesinde düzenlenen programa çok sayıda kişi katıldı.

İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Behçet Akın, etkinlik alanına getirilen boş sıralar önünde Gazze'deki insanlık dramına vurgu yaptı.

Gazze'deki zulme sessiz kalmadıklarını belirten Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze bizim için sadece coğrafi bir mesele değil ümmetin onurunun meselesidir. Orada yaşanan zulme sessiz kalmak kendi değerlerimize sırt çevirmek olur. Biz AK Parti gençliği olarak her zaman mazlumun yanında zalimin de karşısında olduk. Bu davayı sahiplenmek, adaletin ve kardeşliğin sesi olmak bizim en büyük görevimizdir."

Osmaniye

AK Parti Osmaniye İl Gençlik Kolları da Gazze'de öldürülen çocukları anmak için kentteki bir alışveriş merkezi önünde etkinlik düzenledi.

Boş sıralara Gazze'de öldürülen bazı çocukların fotoğraflarını koyan gençlik kolları üyeleri, İsrail'i protesto etti.

AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de eğitim-öğretim yılının başladığını ancak Gazze'de binlerce sıranın boş kaldığını belirtti.

Sıralara oturacak çocukların katledildiğini vurgulayan Binboğa, şunları kaydetti:

"Gazze'de binlerce masum çocuk sıralarına oturamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu. Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğu katletti. O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı. Kalemleri hiç yazmadı. Hayatları katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı."