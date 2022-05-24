BOŞ HAVUZA DÜŞEN DOMUZ YAVRULARI KURTARILDI - Haberler

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BOŞ HAVUZA DÜŞEN DOMUZ YAVRULARI KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SİVAS'ta, arazide boş bir havuzun içerisine düşen 2 yavru domuz, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

SİVAS'ta, arazide boş bir havuzun içerisine düşen 2 yavru domuz, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Merkeze bağlı Köklüce köyü yakınlarında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü Komutanlığı ekipleri, arazide sulama amaçlı yapılan boş havuzda 2 yavru domuz olduğunu fark etti. Komandolar durumu Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı'na haber verdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile yavru domuzlar içine düştükleri boş havuzdan kurtarılarak doğaya salındı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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