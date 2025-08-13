Boş Gübre Çukuruna Düşen Tilki Yavrusunu İtfaiye Kurtardı
Amasya'nın Suluova ilçesinde boş gübre çukuruna düşen tilki yavrusu, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucu kurtarıldı ve doğal ortamına bırakıldı.
Çayüstü köyünde boş gübre çukurunda tilki yavrusunun mahsur kaldığını görenler, durumu Suluova Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler tilki yavrusunu bulunduğu yerden çıkararak doğal ortamına bıraktı.
Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel