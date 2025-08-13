Boş Gübre Çukuruna Düşen Tilki Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Suluova ilçesinde boş gübre çukuruna düşen tilki yavrusu, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucu kurtarıldı ve doğal ortamına bırakıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde boş gübre çukuruna düşen tilki yavrusu, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Çayüstü köyünde boş gübre çukurunda tilki yavrusunun mahsur kaldığını görenler, durumu Suluova Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tilki yavrusunu bulunduğu yerden çıkararak doğal ortamına bıraktı.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı

Mağazada dinlenen kadına büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.