Boş evde çıkan yangın, söndürüldü

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde tek katlı boş evde çıkan yangın, bahçedeki çalılılara ve ağaçlara sıçradı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Arapzade Mahallesi Fevzi Efendi Caddesi'nde tek katlı boş bir evde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, kısa sürede evin bahçesinde bulunan ağaçlara ve çalılara da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, çevredekiler de yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Çevrede paniğe yol açan yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.