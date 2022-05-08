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BOŞ EV YANARAK KÜLE DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOŞ EV YANARAK KÜLE DÖNDÜ

AFYONKARAHİSAR'da boş bir evde çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu.

AFYONKARAHİSAR'da boş bir evde çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu. Kime ait olduğu öğrenilemeyen evde çıkan yangının nasıl başladığı araştırılıyor.

Afyonkarahisar merkezdeki Fakıpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde boş ahşap evin üst katında yangın çıktı. Çevre sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık personeli sevk edildi. Evin ahşap olması yangının hızla büyümesine neden olurken itfaiye ekipleri yaklaşık 8 itfaiye aracıyla müdahale etti. Yangında kullanılamaz hale gelen ahşap evde ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karahisar, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

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