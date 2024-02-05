Boş dükkanda çıkan yangını itfaiye söndürdü

Ankara'nın Mamak ilçesinde, boş dükkanda çıkan yangın korkuya neden olurken, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kıbrısköy Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın alt katında bulunan boş dükkanda bir anda alevler ve dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin korku dolu anlar yaşadığı yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra gelen itfaiye erleri, binayı sarmadan yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.