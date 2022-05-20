BOŞ CADDEDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN MOTO KURYE ÇARPTI - Haberler

BEYOĞLU'nda, boş caddede yolun karşısına geçmeye çalışan kadına moto kurye çarptı. Kadının sol bacağının kırılmasına neden olan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sıraselviler Caddesi'nde dün saat 15.17'de meydana geldi. Caddede yolun karşısına geçen bir kadın, birkaç adım attıktan sonra tekrar geldiği tarafa geçmek istedi. Bu sırada yolun aşağısından gelen bir moto kurye, etrafına bakmadan yolun karşısına geçen kadına çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle havalanarak, motosikletin üzerine kapaklandı. Motosiklet bu şekilde birkaç metre ilerledikten sonra yere düştü.

Kazada, kadının sol bacağı dizden kırılırken, kurye ise kısa süreli baygınlık geçirdi. Olayı gören vatandaşlar kazazedelerin yardımına koştu. Bazı vatandaşlar yüzünden hafif şekilde yaralanan kuryeyle ilgilenirken, bazıları ise ambulans gelene kadar kadının başında bekledi. Yaralı kadın, ambulansla kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

KAZA KAMERADA

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kadının caddede yolun karşısına geçtiği, birkaç adım attıktan sonra tekrar geldiği yöne geçmek istediği görülüyor. Kadın, bir panelvanın geçmesinin ardından etrafına bakmadan boş caddeye adım atıyor. Bu sırada yolun aşağısından gelen bir moto kurye kadına çarptıktan sonra devriliyor. Kazayı gören vatandaşlar, bacağı kırılan kadın ile kısa süreli baygınlık geçiren kuryenin yardımına koşuyor. Bir vatandaş devrilen motosikleti kaldırıyor, bir kadın ise yüzünden yaralanan kuryeye yardım ediyor. Bazı vatandaşlar ise yerde yatan kadına yardım ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel