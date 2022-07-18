BOŞ BİNANIN YIKIMI SIRASINDA ÜZERİNE KOLON DEVRİLDİ ESKİŞEHİR'de, 4 katlı boş binanın yıkımı sırasında üzerine kolon devrilen U.B. (17) yaralandı. ESKİŞEHİR'de, 4 katlı boş binanın yıkımı sırasında üzerine kolon devrilen U.B. (17) yaralandı. Hastaneye kaldırılan U.B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay, Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı boş bir binanın yıkımı sırasında U.B.'nin üzerine kolon devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredekilerin yardımıyla kolonun altından çıkarılan U.B., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. U.B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› BOŞ BİNANIN YIKIMI SIRASINDA ÜZERİNE KOLON DEVRİLDİ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.