Boş Binadaki Hırsız Polisten Kaçamadı

Bahçelievler'de boş binaya hırsızlık amacıyla giren şüpheli, polis ekiplerince saklandığı mutfak dolabının içinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 23 Temmuz'da Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı bir apartmana akşam saatlerinde hırsızlık amacıyla bazı kişilerin girdiğini gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, apartman girişinin zincirle kapatıldığını fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiyenin merdiveni aracılığıyla 3'üncü kattaki balkondan daireye giren polis ekipleri, yaptıkları kontrolde herhangi bir şüpheliye rastlamazken, kalorifer peteklerinin sökülerek götürüldüğünü tespit etti.

Bunun üzerine diğer katlarda da arama yapan ekipler, bir dairedeki mutfak dolabının içindeki bölmede saklanan bir kişiyi buldu.

Kimlik tespiti yapılan şüphelinin yabancı uyruklu M.A.E. olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Binada sökülmüş vaziyette bulunan petekler ise daire sahibine teslim edildi.

Şüphelinin yakalandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.