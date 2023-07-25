Boş bina çöktü, ölen ya da yaralanan olmadı

BEYOĞLU'nda daha önce bir kısmı çöken 3 katlı boş binanın ayakta kalan kısmı çöktü. Çökme sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BEYOĞLU'nda daha önce bir kısmı çöken 3 katlı boş binanın ayakta kalan kısmı çöktü. Çökme sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Arap Cami Mahallesi Yemeniciler Caddesi'nde meydana geldi. Daha önceden bir kısmı çöken 3 katlı metruk binanın ayakta kalan diğer bölümü de büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sonrası olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Etrafta polislerin güvenlik önlemi almasından sonra itfaiye ve AFAD ekipleri arama kurtarma köpeği ile enkazda arama çalışması yaptı. Çalışmalar sonrası enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.