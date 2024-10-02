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Boş Arsaya İndirilen Temizlik Ürünleri Çalındı

Boş Arsaya İndirilen Temizlik Ürünleri Çalındı
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Avcılar'da, depoda yer olmadığı için boş bir arsaya indirilen 21 ton yüzey temizleyicinin 14 tonu çalındı. Çevredekiler, kalan ürünleri almak için birbirleriyle yarıştı.

AVCILAR'a iddiaya göre 21 ton yüzey temizleyici, depoda yer olmayınca boş bir arsaya indirildi. Üzeri branda ile örtülen binlerce şişe temizleyiciden 14 tonluk bölümü çalındı. Firma sahibi kalan ürünlerden bir kısmını apar topar araçla götürürken, geri kalan ürünler çevredekilerce kapışıldı.

Olay, Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. İhraç edilmek üzere Esenyurt'taki bir firmaya imal ettirilen 21 ton yüzey temizleyici, TIR'a yüklenerek Avcılar'a gönderildi. Pazartesi günü verilen adrese gelen şoföre, depoda yer olmadığı belirtildi. TIR şoförü yükü indirmede ısrar edince, temizlik ürünlerinin yer aldığı koliler, aynı mahalledeki boş bir arsaya indirildi. Kolilerin üstü branda ile örtüldü.

14 TON ÜRÜN ÇALINDI, KALANLAR KAPIŞILDI

Boş arsada sabah saatlerinde temizlik ürünlerini görenler, alabildiklerini araçlara doldurarak uzaklaştı. Firma ortaklarından biri, adrese geldiğinde yaklaşık 14 ton temizlik ürününün çalındığını tespit etti. Geri kalan ürünleri kurtarmak için bir araç kiraladı ve depoya nakletti. Çevredekiler, parçalanan kolilerden boş arsaya saçılan binlerce ambalajlı yüzey temizleyicisi olduğunu belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Arsaya gelen Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekibi, firma yöneticilerine 'çevreyi kirletme' suçundan 5 bin lira para cezası keserken, arazinin boşaltılması için süre verdi.

Arsaya dağılan temizlik ürünlerini fark eden çevredeki vatandaşlar, ürünleri almak için birbirleri ile yarıştı. İkinci bir ceza ile karşılaşmak istemeyen firma ortağı M.İ. ise ürünleri almak isteyenleri izlemekle yetindi. Ürünlerin bir kısmı çevredekiler tarafından alınırken, belediye ekiplerinin verdiği süre de doldu. Ekipler, son kalan ürünleri de kepçelerle kamyonlara yükleyerek götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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