Boş araziyi su getirip, 500 ağaçlı meyve bahçesine çevirdi

KÜTAHYA'da yaşayan Yusuf Okçu (76), boş araziyi Su getirip, 15 yıldır diktiği fidanlarla meyve bahçesine çevirdi. Bahçede, 15 farklı çeşitte 500'den fazla ağaca her gün özenle baktığını söyleyen Okçu, "Eşimi kaybettikten sonra bu ağaçlar bana yeniden hayat verdi. Eşimin yardımıyla başlamıştık. Ölene kadar bakmakla yükümlüyüm" dedi.

Kütahya kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Demirciören köyüne oturan 4 çocuk babası, emekli Yusuf Okçu, evinin yakınındaki boş araziye 15 yıl önce eşiyle meyve ağacı dikmeye başladı. Türkiye'nin dört bir yanından getirdiği fidanları dikip boş araziyi 500'den fazla ağaçlı meyve bahçesine çeviren Okçu, her gün ağaçlara özenle bakarken, çevre temizliğini de yapıyor. Eşinin vefatından sonra ağaçların tüm bakımını tek başına yaptığını anlatan Okçu, bahçesinde kızıl armut ile gelincik, paşa ve kedi başı elmaları gibi Kütahya'ya has meyve ağaçlarının neslini devam ettirmeye çalıştığını söyledi.