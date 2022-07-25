BOŞ ARAZİDE ERKEK CESEDİ BULUNDU ANTALYA'da Ertufan Karadağ'ın (65), boş arazide bir ağacın altında cesedi bulundu. ANTALYA'da Ertufan Karadağ'ın (65), boş arazide bir ağacın altında cesedi bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken Karadağ'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay öğle saatlerinde Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'ndeki arazide meydana geldi. Arazide ağaç altındaki cesedi görenler polise haber verdi. Polisin incelemesinde cesedin, Ertufan Karadağ'a ait olduğu belirlendi. Cesedin üzerinde kesi ve yara izine rastlanmazken, bir miktar uyuşturucu madde ile bira şişeleri bulundu. Çevrede yapılan araştırmanın ardından ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzerinde bir miktar para ve cep telefonu çıkan Ertufan Karadağ'ın ölüm nedeni, otopside belirlenecek.(DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Adli Tıp Kurumu Karadağ Kepez Güncel Haberler

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