BORUYA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

ADANA'da bir dairenin tuvaletindeki gider borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ADANA'da bir dairenin tuvaletindeki gider borusuna sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda bir apartmanın zemin katındaki dairede oturanlar tuvaletteki gider borusundan kedi sesi geldiğini fark edince itfaiyeye haber verdi. Eve gelen ekipler boruyu çekiç yardımıyla kırdı. Uğraşlar sonucu borudan çıkartılan kedi, su ve mama verildikten sonra tekrar doğaya bırakıldı.