Borusan Müzik Evi'nde Yeni Sezon 9 Kasım'da Başlıyor

Birçok grup ve sanatçıyı müzikseverlerle buluşturan Borusan Müzik Evi'nde yeni sezon, 9 Kasım'da başlayacak.

Borusan Müzik Evi'nden yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk konserinde, Berke Can Özcan "Twin Rocks" albümünün ilk canlı performansıyla sahnede olacak.

Özcan'a, Norveçli trompet ustası Arve Henriksen, Brooklynli bariton saksafoncu Jonah Parzen-Johnson, Köln'den piyanist Ozan Tekin ve İstanbul'dan bas gitarist Ozan Kısaparmak eşlik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay, konuk edecekleri grup ve sanatçılarla buluşmanın heyecanını yaşadıklarını aktararak, "2024/2025 konser programımız, birçok ülkeden Borusan Müzik Evi sahnesine gelecek topluluk ve sanatçıları bir araya getirecek renkli bir müzikal çeşitlilik sunuyor. Sezonumuzu daha evvel farklı projelerde birçok kez ağırladığımız Berke Can Özcan'ın 'Twin Rocks' albümünün ilk canlı performansı ile açacağız. Bu yıl 3. festival etkinliğinde deneysel ve avangart müzik dünyasının öncü isimlerinden 10 sanatçıyla buluşacağız. Borusan Sanat ve Kod Müzik iş birliğiyle yürüttüğümüz Nova Muzak serisinde bu sezon iki konserimiz olacak. Dinleyicilerimizi elektronik, noise, deneysel, çağdaş ve caz müziğinin önde gelen topluluk ve sanatçılarıyla buluşturacağımız, keyifli bir konser programı hazırladık. Hepimize müzikle dopdolu geçecek bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.???????