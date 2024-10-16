Üye Girişi
Haberler

Borusan Müzik Evi'nde Yeni Sezon 9 Kasım'da Başlıyor

Borusan Müzik Evi'nde Yeni Sezon 9 Kasım'da Başlıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borusan Müzik Evi, 2024/2025 sezonunu 9 Kasım'da Berke Can Özcan'ın 'Twin Rocks' albümünün ilk canlı performansıyla açacak. Sezon boyunca çeşitli sanatçıların dahil olacağı birçok konser ve etkinlik gerçekleştirilecek.

Birçok grup ve sanatçıyı müzikseverlerle buluşturan Borusan Müzik Evi'nde yeni sezon, 9 Kasım'da başlayacak.

Borusan Müzik Evi'nden yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk konserinde, Berke Can Özcan "Twin Rocks" albümünün ilk canlı performansıyla sahnede olacak.

Özcan'a, Norveçli trompet ustası Arve Henriksen, Brooklynli bariton saksafoncu Jonah Parzen-Johnson, Köln'den piyanist Ozan Tekin ve İstanbul'dan bas gitarist Ozan Kısaparmak eşlik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay, konuk edecekleri grup ve sanatçılarla buluşmanın heyecanını yaşadıklarını aktararak, "2024/2025 konser programımız, birçok ülkeden Borusan Müzik Evi sahnesine gelecek topluluk ve sanatçıları bir araya getirecek renkli bir müzikal çeşitlilik sunuyor. Sezonumuzu daha evvel farklı projelerde birçok kez ağırladığımız Berke Can Özcan'ın 'Twin Rocks' albümünün ilk canlı performansı ile açacağız. Bu yıl 3. festival etkinliğinde deneysel ve avangart müzik dünyasının öncü isimlerinden 10 sanatçıyla buluşacağız. Borusan Sanat ve Kod Müzik iş birliğiyle yürüttüğümüz Nova Muzak serisinde bu sezon iki konserimiz olacak. Dinleyicilerimizi elektronik, noise, deneysel, çağdaş ve caz müziğinin önde gelen topluluk ve sanatçılarıyla buluşturacağımız, keyifli bir konser programı hazırladık. Hepimize müzikle dopdolu geçecek bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel

Kültür Sanat Etkinlikler istanbul Güncel Yaşam Müzik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti! İşte masadaki konular

Barzani Beştepe'de! Masada önemli konular var

 Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

 3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa koştu
Boşanma davalarında yeni dönem: Eşlerden birinin istemesi yetecek

Boşanma davalarında bir dönem sonra eriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 kaç TL olacak? Leyla: Hayat Aşk Adalet bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim NOW yayın akışı, Leyla 6. bölümü yayınlanacak mı? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 17 Ekim Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da okul var mı, yok mu? BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? Batman'da 16-17 Ekim okul var mı, okullar ne zaman açılacak? Adıyaman'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Adıyaman'da okullar tatil edilecek mi? ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Şanlıurfa'da 16-17 Ekim okul var mı, okullar ne zaman açılacak? Elazığ'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Elazığ'da okullar tatil edilecek mi? Malatya'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Malatya'da okullar tatil edilecek mi? Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 167. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! A Milli Takım muhtemel 11! Galler- Türkiye maçı muhtemel 11'ler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.