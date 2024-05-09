Üye Girişi
Haberler

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Zee Zee Zorlu PSM'de buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Çin asıllı Amerikalı piyanist Zhang Zuo (Zee Zee), Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. Konserde, Emilie Mayer, Edvard Grieg, Ludwig Van Beethoven ve Louise Farrenc'in eserleri seslendirildi.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Çin asıllı Amerikalı piyanist Zhang Zuo (Zee Zee), Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Etkinlikten önce BİFO'nun şefi Nisan Ak ile Zorlu PSM Meydan Fuaye alanında müzisyen Aydın Büke ve yazar Serhan Bali'nin moderatörlüğünde konser üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

Orkestra Şefi Ak, 10 senedir ABD'de yaşadığını ancak bir İstanbullu olarak BİFO'nun hayatında yerinin büyük olduğunu belirterek, "Bir gün BİFO'yu yöneteceğimi düşünmemiştim. Ben çok duygusalım şu an. İki tane kadın bestecinin Türkiye prömiyerini yapacağız bugün. Bu isimler, Louise Farrenc ve Emilie Mayer. İkisi de Beethoven'ın bestelerini çalışmışlar." ifadelerini kullandı.

Özellikle kadın bestecilere dikkat çekmek istediğini kaydeden sanatçı, "Bu iki kadın besteciyi çok seveceksiniz. Zee Zee ile de 10 senedir tanışıyoruz. O zamandan beri hayranıyım. Dünyayı dolaşıyor ve festivallerde yer alıyor. Sahnede duyguları vermekte usta. Ben orkestra şefi olmak istediğimde hiç kadın şef görmemiştim. Ben 1991 doğumluyum. Çok başka jenerasyondan olmama rağmen bunu eksik gördüm. Genç kızlara ilham olmak istiyorum. Reprezantasyonumu göstermek istiyorum." şeklinde konuştu.

2023-2024 sezonunun kapanış konseri

Söyleşinin ardından gerçekleştirilen 2023-2024 kapanış konserinde BİFO ve Zee Zee, dinleyicilere modernleşmeden önceki Avrupa'nın müzik tarihinden repertuvar sundu.

Yaklaşık iki saat süren konserde Emilie Mayer'den "Faust Uvertürü, op.46", Edvard Grieg'den "Piyano Konçertosu, La minör, op.16", Ludwig Van Beethoven'dan "Egmont Uvertürü, op.84" ve Louise Farrenc'den "Senfoni no.1, Do minör, op.32" eserleri seslendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sanat Kültür Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Eurovision kim kazandı, hangi ülke 1. oldu 2024? Eurovision CANLI izleme linki var mı? 2024 Eurovision hangi kanalda yayınlanıyor? 10 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Haluk Levent BM konuşmasında İsrail'e ne dedi? 10 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 10 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TİKTOK yasaklanıyor mu? 2024 TİKTOK kapatılacak mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title