Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 25. Yaşını Kutluyor

Bugüne kadar verdiği konserlerde, yurt içinde 350 bini aşkın, yurt dışında ise 20 binin üzerinde dinleyiciye ulaşan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 25. yılını kutluyor.

Borusan'dan yapılan açıklamaya göre, konserlerde 40'a yakın konuk şef ve 500'ü aşkın solist ile aynı sahneyi paylaşan orkestra, 25. yılında beş konserden oluşan Birleşik Krallık turnesi gerçekleştirecek ve albüm çıkaracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, "25 yıl önce yolculuğumuza Ahmet Kocabıyık'ın hayaliyle başladık. Mutluyuz ve gururluyuz. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, yetenekli ve coşkulu bir topluluk. Çalışmalarına aynı heyecan ve kararlılıkla devam ettiği sürece, gururla bahsedilen bir senfonik topluluk olarak var olacak. BİFO'nun 25 yıldır devam ettirdiği başarısı, aynı zamanda orkestranın arkasında inanç ve kararlılıkla duran Borusan'a da 80. yıl dönümü hediyesi." ifadelerini kullandı.

Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Müdürü Ahmet Erenli de Türkiye'nin önde gelen senfonik topluluklarından biri olan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın, 25 yıl içinde İstanbul'un kültür yaşamının vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğini belirterek, "Avrupa'da takip edilen ve beğenilen bir orkestra olan BİFO'nun daha nice başarılarına tanıklık etmek dileğiyle…" açıklamasını yaptı.

Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay da Borusan Sanat'ta çalışmaya başladığı 2010 yılından bu yana, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın müzik yolculuğuna dahil olduğunu aktararak, geçen 15 yılda birlikte çokça konser, turne ve albüm kaydı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Dorsay, "Orkestramızın ilk günden bu yana çizgisini hep daha da yükselterek, bu başarıyı 25 yıl boyunca sürdürebilmesi çok değerli. Nice 25 yıllara." değerlendirmesinde bulundu.

BİFO hakkında

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın tarihi, Borusan Holding'in kültür ve sanat alanındaki girişimlerinden ilki olan Borusan Oda Orkestrası'na dayanıyor.

Bu yıl 80. yaşını kutlayan Borusan'ın bir orkestra kurma çalışmaları, Borusan Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık önderliğinde 1993 yılında başladı ve orkestranın şefliğine Prof. Saim Akçıl getirildi.

Türkiye'nin ilk özel orkestralarından biri olan Borusan Oda Orkestrası, Ahmet Kocabıyık ve Gürer Aykal'ın girişimleriyle 1999'da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'na (BİFO) dönüşerek yolculuğuna başladı.

BİFO'nun bugüne kadar Prof. Gürer Aykal, Sascha Goetzel ve Carlo Tenan sürekli şefi oldu. 2009–2020 arasında görev yapan Sascha Goetzel'in ardından, geçen sezondan bu yana topluluğun sanat yönetmenliğini ve sürekli şefliğini Carlo Tenan üstlendi.

Konserlerini ağırlıklı olarak İstanbul'da devam ettiren BİFO, Ankara, İzmir, Eskişehir, Bodrum, Diyarbakır, Erzurum ve birçok şehirde de müzikseverlerle buluştu.

Yıllar içerisinde, repertuvarında yenilikler yaşamayı ve deneyim alanını Türkiye'nin dışına taşımayı hedefleyen BİFO, Salzburg, Montpellier, Atina, Viyana, Friedrichshafen, Frankfurt, Nürnberg, Hong Kong, Stuttgart, Amsterdam, Paris, Londra, Zürih, Ljubljana ve Essen'de de konserler verdi.

Düzenli sezon konserleri ve çıktığı turnelerin yanı sır iki yılda bir albüm kaydına giren BİFO, bugüne kadar Onyx, Deutsche Grammophon ve Prospero'dan çıkan ve nadir seslendirilmiş yapıtlara yer verdiği 8 albüm kaydı yayımladı. Bu sezon kayıt çalışmaları tamamlanan yeni bir albümü de dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, uzun süre önemli bir sosyal sorumluluk projesinin de parçası oldu. "Özel Konser" adlı etkinlikte orkestrayı iş veya sanat dünyasından tanınmış bir isim yönetti ve konserlerden elde edilen gelir klasik müzik alanında yetenekli gençlerin yurt dışında yüksek öğrenim görmesi amacıyla burs olarak kullandırıldı. 2015'ten bu yana burs, doğrudan Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından veriliyor.

BİFO'nun yeni sezonu

Orkestranın 2024-2025 sezonundaki konserleri, radyo Borusan Klasik üzerinden ve çevrim içi dijital platform "borusansanat.tv"den yayınlanmaya devam edecek.

Onursal şefi Gürer Aykal, sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan'ın yanı sıra Laurence Equilbey ve Nil Venditti'nin yönetiminde, Helene Walter, Alena Baeva, Chloe Ji-Yeong Mun, Marco Vergini, Marlis Petersen, Enrico Pace, Jan Mracek, Çağ Erçağ, Can Çakmur ve Ziyu He ile aynı sahneyi paylaşacak.

Mayıs ayında sonlanan konser programı kapsamında BİFO, nisan ayını Birleşik Krallık'taki turneyle geçirecek. Carlo Tenan yönetiminde çellist Pablo Ferrandez'e eşlik edeceği beş konserde BİFO, sırasıyla Perth, Edinburgh, Londra, Guildford ve Sheffield kentlerinde Franz Schubert, Camille Saint-Saens, Ludwig van Beethoven ve Ferit Tüzün'ün eserlerini seslendirecek.