Borusan'dan sürdürülebilirlik odağında "geleceğe ilham veren" seri

Sürdürülebilirlik çalışmalarını iklim, insan ve inovasyon alanlarına odaklayan Borusan, bu çalışmalar paralelinde farkındalık yaratacak uygulamaları hayata geçiriyor.

Borusan Holding'den yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik stratejisini iklim, insan ve inovasyon başlıklarında kapsamlı bir şekilde ele alan Borusan Holding, grup şirketleriyle beraber koydukları hedeflere ulaşmak için önemli adımlar atıyor.

İklim odağında 2030 yılına kadar karbon nötr olma, plastik kullanımını azaltma, karasal yaşamı desteklemek adına canlı türlerini koruma altına alma, karbonsuz ve döngüsel yeni iş modelleri geliştirme hedefleri bulunan Borusan, insan başlığında toplumsal gelişim adına çalışanları için mutlu, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı önceliklendiriyor, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda somut hedeflerle değişimi destekliyor.

İnovasyon odağında ise girişimcilik ekosistemini destekleyerek ekosistemden fayda sağlamak için çözümler üretmeyi amaçlayan Borusan, grubun uzun vadeli değer yaratma hedefi doğrultusunda inovasyonu bir temel araç olarak kullanıyor.

Ufuk açıcı Geleceğe İlham Buluşmaları

Borusan, sürdürülebilirlik odak alanlarında önemli çalışmalara imza atarken, bu çalışmaları ilham veren etkinliklerle genişletiyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak ve "200 yıllık bir şirket olmak" vizyonuyla çalışan Borusan, dünyadan, insandan, toplumdan ve yenilikçi fikirlerden ilham alıyor ve geleceğe ilham veriyor.

İlhamdan yola çıkan Borusan, Geleceğe İlham Serisi altında Geleceğe İlham Buluşmaları düzenlerken çalışanlarına yönelik Geleceğe İlham Atölyeleri yapıyor, Yuvam Dünya Derneği ile Geleceğe İlham Seminerleri hayata geçiriyor ve Geleceğe İlham Haberleri adlı aylık bültenler hazırlıyor.

Bu kapsamda Geleceğe İlham Buluşmaları'nın ilkini 8 Mart Dünya Kadınları Günü'nde düzenleyen Borusan, EKOIQ Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru moderatörlüğünde Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve UN Women Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı'yı konuk etti.

Video podcast formatında yeni nesil yayıncılık anlayışıyla hazırlanan serinin ilk buluşmasında sürdürülebilirlik ve kadın mücadelesi konuşuldu.

Serinin devamında sürdürülebilirlik odaklı pek çok konu ve başlık, farklı konuklarla ele alınacak. Ufuk açan bu etkinlikler Borusan'ın Youtube ve Spotify hesaplarından takip edilebilirken Geleceğe İlham çatısı altında yapılan tüm etkinlikler Borusan'ın sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Yuvam Dünya Derneği iş birliğiyle Geleceğe İlham Seminerleri

Yuvam Dünya Derneği ile Geleceğe İlham Seminerleri düzenleyen Borusan, bu seminerleri iklim başlığıyla ele alıyor. İlki 2 Mart'ta düzenlenen ve Borusanlıların katılımına açık olan Geleceğe İlham Seminerleri'nde iklim krizinden 1,5 dereceye, atık yönetiminden bireysel iklim seferberliğine birçok konu masaya yatırılırken programda Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz ve Entegre Raporlama Derneği Türkiye Genel Sekreteri ve Yuvam Dünya Bilim Kurulu Üyesi Aylin Alagöz eğitmen olarak yer alıyor.

Geleceğe İlham Seminerleri'nin 6 Nisan'da yapılacak ikinci etkinliğinde Yuvam Dünya ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası iş birliğiyle iklim krizi temalı "Uyan Anne, Uyan Baba" adlı bestesiyle adından söz ettiren Nil Karaibrahimgil de konuk olacak.

Alanında uzman konuklarla Geleceğe İlham Atölyeleri

Borusan, sürdürülebilirliğe dair dünyadan, Türkiye'den ve grup şirketlerinden uygulamaların, faaliyet gösterdiği sektörlerle ilgili trendlerin yer aldığı haberleri Geleceğe İlham Haberleri adlı aylık bültenler ile çalışanlarıyla paylaşıyor ve farkındalık yaratıyor.

Sürdürülebilirlik konusunu hazırladığı atölyelerle farklı bir boyuta taşıyan Borusan, bu atölyelerde uzman konuklar ağırlıyor. Borusan'ın Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu katılımcılarına özel olarak düzenlenen Geleceğe İlham Atölyeleri'nin ilki, karbonsuzlaşma denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Ümit Şahin ile 22 Mart'ta gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Borusan olarak sürdürülebilirliği her kademede ve tüm Grup şirketleri olarak benimsediklerini belirtti.

Ateş, sürdürülebilirliği sadece iş süreçlerine entegre etmekle kalmadıklarına dikkati çekerek, "Geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak vizyonumuzu, bakış açımızı gerek bireysel gerek kurumsal olarak bu yönde dönüştürmemiz gerekiyor. 2006 yılından beri hayata geçirdiğimiz çalışmalarla sürdürülebilirliği iş süreçlerimize entegre ederken şimdi bu uygulamaları çok daha kapsayıcı bir şekilde ele alarak farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.

Bu hedefle hayata geçirdiğimiz Geleceğe İlham Serisi ile dinleyerek, öğrenerek ve uygulayarak sürdürülebilirliğe hayatlarımızda daha çok yer vereceğiz." açıklamasında bulundu.