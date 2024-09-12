Borusan Contemporary, Ebedi Prelüt ve İçimdeki Şehir Sergilerini Açıyor

Borusan Contemporary, yeni kültür sanat sezonu sergileri "Ebedi Prelüt" ve "İçimdeki Şehir"i 14 Eylül'de sanatseverlerle buluşturacak.

Perili Köşk'te gerçekleştirilen basın toplantısı ve sergi turuna katılan davetliler, sanatçılarla birlikte sergiyi gezerek eserleri inceledi. Ayrıca çalışmalara ilişkin bilgi edindi.

Etkinlikte konuşma yapan Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Borusan Kocabıyık Vakfı Başkanı Zeynep Hamedi, sergiyi gerçekleştiren ekiplere emekleri için teşekkür etti.

"Perili Köşk, geçmişin izlerini bugüne taşıyan bir sanat yuvası"

Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş de 100 yılı aşkın süredir İstanbul Boğazı'nın silüetini süsleyen tarihi Perili Köşk'ün, aynı zamanda geçmişin izlerini bugüne taşıyan bir sanat yuvası olduğunu söyledi.

Çağdaş sanatın önemli isimlerini ağırlamaktan ve sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Ateş, "Sanatın dönüştürücü gücüne inanıyor ve bu gücü yaymak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sanatın evrensel dilini kullanarak toplumlara dokunmayı ve yeni nesillere ilham olmayı hedefliyoruz." dedi.

Sanatın farklı boyutlarından örnekler sunan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu Seçkisi "Ebedi Prelüt" sergisinin de "İçimdeki Şehir" sergisiyle aynı tarihlerde ziyaret edilebileceği bilgisini veren Ateş, "Serginin küratörü Necmi Sönmez'e ufkumuzu açan bu özel seçki için çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu özel mekanda çok değerli isimlerin katkılarıyla hayat bulan bu önemli sergiler tüm sanatseverler için unutulmaz bir deneyim olur." ifadelerini kullandı.

"Seçki, koleksiyonun 57 nadide eserini bir araya getirdi"

Sergilerle ilgili bilgiler veren Borusan Contemporary Müdürü Kumru Eren, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nun 2000'li yılların başından bugüne siparişler ve sergi alımlarıyla giderek genişlediğini aktararak, "Koleksiyonumuzun 57 nadide eserini bir araya getiren seçki, özellikle materyal ile sanal dünya arasında gezinerek üreten sanatçıların çalışmalarını sanatseverlere sundu." şeklinde konuştu.

"Ebedi Prelüt" sergisi küratörü Necmi Sönmez, 57 eseri 8 katta bir araya getirme düşüncesinden yola çıktıklarına işaret ederek, "Umarım sergiyi gezerken katlar arasındaki yolculukta siz de hem çağdaş Türk sanatının hem uluslararası sanatın hem de çok farklı coğrafyalardan gelen sanatçıların işlerini bir araya getirip farklı bir okuma geliştirebilirsiniz." değerlendirmesini yaptı.

"İçimdeki Şehir" sergisi küratörü Jerome Sans, serginin şehirle ve mekanla çok uyumlu olduğunu, geçmişle bugünü ve geleceği birbirine bağladığını ifade etti.

Sanatçı Doug Aitken ise çalışmalarını büyük hayranlık duyduğu Türkiye ve İstanbul'da sergilemekten dolayı minnettar olduğunu belirterek, "Bunlar sadece benim çalışmalarım değil aynı zamanda aramızdaki bir köprü." dedi.

Sergiler hakkında

Kariyerinde pek çok ödül, uluslararası sergi ve yayın bulunan Doug Aitken'in, sanat yönetmeni Jerome Sans küratörlüğünde gerçekleştirdiği kişisel sergisi "İçimdeki Şehir" (Naked City), 14 Eylül 2024-17 Ağustos 2025 arasında Perili Köşk'te ziyaret edilebilecek.

Sergide, sanatçının 2007'den 2024'e kadar yaptığı eserlerle Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu siparişi olarak ürettiği son heykeli yer alıyor.

Perili Köşk, sergiyle eş zamanlı olarak Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan bir seçki sunan "Ebedi Prelüt" sergisine de ev sahipliği yapacak.

Müzenin yeni alımlarının da sanatseverlerle buluştuğu seçki, uluslararası çağdaş sanatın önde gelen isimlerinin güncel yapıtlarını Dr. Necmi Sönmez küratörlüğünde bir araya getiriyor. Sergide neon heykeller, video yerleştirmeleri, müdahale edilmiş fotoğraflar ve kavramsal çalışmalar izleyicinin beğenisine sunuluyor.