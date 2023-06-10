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BORU PATLADI; TAZYİKLİ SU METRELERCE YÜKSEĞE FIŞKIRDI

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SİİRT'te yol yapım çalışması sırasında su borusu patladı.

SİİRT'te yol yapım çalışması sırasında su borusu patladı. Tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Siirt- Tillo çevre yolunda meydana geldi. Yol yapım çalışmaları sırasında iş makinesi operatörü, su borusunu fark edemeyerek patlattı. Patlayan borudaki tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı. O anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Su borusu, ekiplerce onarıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tillo Siirt Güncel Haberler

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