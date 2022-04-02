BORU PATLADI, TAZYİKLİ SU METRELERCE YÜKSEĞE FIŞKIRDI

KADIKÖY'de sokakta bulunan su borusu patladı. Tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay öğle saatlerinde Feneryolu Mahallesi Boztepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktaki su borusundaki patlamanın etkisiyle tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle basınçlı su kesildi. İSKİ borusunun patlaması sonucu tazyikli suyun fışkırma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayı gören Mete Alpay Sular çatıya kadar çıktı. Çalışma sırasında oldu. Hemen kestiler. Yayalar ve araçlar geçiyordu. Ama sıkıntı olmadı diye konuştu.