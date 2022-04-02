Boru patladı, tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı - Haberler

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Boru patladı, tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KADIKÖY'de sokakta bulunan su borusu patladı.

KADIKÖY'de sokakta bulunan su borusu patladı. Tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırırken, o  anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay öğle saatlerinde Feneryolu  Mahallesi Boztepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktaki su borusundaki  patlamanın etkisiyle tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle basınçlı su kesildi. İSKİ borusunun patlaması sonucu tazyikli suyun fışkırma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayı gören Mete Alpay "Sular çatıya kadar çıktı. Çalışma sırasında oldu. Hemen kestiler. Yayalar ve araçlar geçiyordu. Ama sıkıntı olmadı" diye konuştu.


Boru patladı, tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı

Boru patladı, tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı

Boru patladı, tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı

Boru patladı, tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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