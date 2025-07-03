Borsada Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, borsada yüksek kazanç vaadiyle milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 3 şüpheli için de yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; borsada yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları toplamda 18 milyon 523 bin 602 TL, 48 bin 675 dolar, 75 bin 133 Euro, 69 gram altın ve 7 kilo 10 gram gümüş zarara uğratarak 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçunu işleyen şüpheliler tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz 2025 günü saat 05.30'da Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Bursa, Antalya, Mersin, Adana ve Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, K.K., A.Y., S.K., M.K., M.A., İ.A., M.A., M.E., B.Ç., M.M., D.T., R.A., M.D., A.A. ve M.C.Z. isimli şüphelilerden 12'si gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Firari 3 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.