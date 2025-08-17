Borsa ve Kripto Vaadiyle Kandırılan Genç, Zorla Tutulduğu Yerden Kaçtı

ADANA'da işsiz E.A. (28), sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu kişiler tarafından borsa ve kriptodan haftalık 90 bin TL kazanç vaadiyle kandırılıp zorla tutulduğu evden kaçarak kurtuldu. E.A.'nın şikayeti üzerine düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan E.A., sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu kişiler tarafından borsa ve kriptodan haftalık 90 bin TL kazanç vaadiyle Adana'ya davet edildi. Kahramanmaraş'tan çete üyeleri tarafından taksiyle Adana'ya getirilen E.A., Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir eve yerleştirildi. Çete üyeleri, E.A.'dan banka hesabı açması ve yeni telefon hattı almasını isteyip, ardından borsa ve kripto hesaplarına yatırması için para talep etti. Bu durumdan şüphelenin E.A. evden gitmek isteyince çete üyeleri izin vermedi. Sabaha karşı evden kaçan E.A., polise giderek şikayetçi oldu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine eve operasyon düzenledi. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 çelik yelek, 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. Evde bulunan Y.G. (41), F.B. (32), A.E. (28), H.A. (29), S.İ. (23), S.O. (25), M.A. (29) ve 18 yaşından küçük bir kişi gözaltına alındı; çete elebaşı olduğu belirlenen D.K. (24) ise farklı bir adreste yakalandı. D.K.'nın 25 suçtan ayrı dosyası olduğu öğrenildi. Suçlamaları kabul etmeyen çete üyeleri, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 1'i kadın, 8 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: ADANA,