Borsa Operasyonunda 11 Kişi Gözaltında

(İSTANBUL)- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit edildiği yönündeki başvurusu üzerine İstanbul ve Van'da yapılan operasyonlarda 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da hisse senetlerine yönelik kuşkulu işlemler nedeniyle ikinci dalga operasyonu başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı dosyası kapsamında, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma genişletilmiştir.

İkinci dalga operasyonu gerçekleşti

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni tarihli raporuyla, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit ederek yazılı başvuruda bulunması üzerine, derdest soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.

11 kişi gözaltına alındı

Bu çerçevede; İstanbul ve Van illerinde bulunan şüpheliler Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Eda Yıldırım, Enes Özgür Karataş, Eyüp Balka, Hasan Göçmen, İhsan Kenan Bilgiç, Kamil Bilgiç, Kenan Demirbaş, Kerim İsmail Bilgiç ve Sinan Demirbaş gözaltına alınmış ve tespit edilen adreslerde arama-el koyma tedbiri uygulanmıştır. İlgili kişi ve şirketler hakkında detaylı incelemeler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir."