Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kamerasının bantlanmasına ilk tepki

Ne diyeceği merak ediliyordu! Erdoğan'dan bu görüntülere ilk tepki
Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı

İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti

İmzalar atıldı! İşte evleneceklere indirim yapacak 20 firma
İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı

İBB'ye yönelik ikinci dalgada Dilek İmamoğlu'na bir şok daha

Borsa İstanbul'da Piyasa Dolandırıcılığı Soruşturması: 12 Gözaltı

Borsa İstanbul'da Piyasa Dolandırıcılığı Soruşturması: 12 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'daki piyasa dolandırıcılığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Şanlıurfa'da tespit edilen 15 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 73 mermi, 2 milyon 420 bin lira bedelli senet, 33 bin lira, uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, firari 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, sosyal medya platformlarından spekülatif paylaşımların yapıldığı, işlem hacmi ve hisse fiyatlarında hayatın olağan akışına aykırı yükselişler yaşandığı ve yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı belirlendi.

Örgütlü hareket ettikleri belirtilen şüphelilerin faaliyetlerinin "piyasa dolandırıcılığı" suçunu oluşturduğu tespiti üzerine operasyon kararı alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.