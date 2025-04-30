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Borsa İstanbul'da Piyasa Dolandırıcılığı İddiaları: 12 Şüpheli Gözaltında

Borsa İstanbul'da Piyasa Dolandırıcılığı İddiaları: 12 Şüpheli Gözaltında
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada toplamda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da tespit edilen 15 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin, zanlılara yönelik arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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