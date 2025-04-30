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Borsa İstanbul'da Manipülasyon Şüphesi: 15 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Borsa İstanbul'da Manipülasyon Şüphesi: 15 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptığı tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Yapılan operasyonlarda yakalama, arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

(İSTANBUL)- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptığı tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Büromuzca BIST (Borsa Istanbul) pay piyasasinda işlem gören bazı sermaye piyasasi araçları paylarında manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında; 30/04/2025 tarihi itibariyle Istanbul Cumhuriyet Bassavciligi ve İstanbul il Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Sube Müdürlügü koordinesinde yapılan operasyon kapsamında, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa da olmak üzere 15 kişi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verilmiş olup yakalama -arama -el koyma adli işlemlerinin devam ettigi kamuoyuna duyurulur."

Kaynak: ANKA / Güncel
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