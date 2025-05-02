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Borsa İstanbul'da Manipülasyon Soruşturmasında 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Borsa İstanbul'da Manipülasyon Soruşturmasında 13 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığıyla suçlanıyor.

BORSA İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklama talebiyle, 1 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarla 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklama talebiyle, 1 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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