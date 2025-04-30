Borsa İstanbul'da Manipülasyon Soruşturması: Gözaltı Kararları Çıktı
Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da gözaltı kararları verildi.
Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstnabul, Ankara ve Şanlıurfa'da 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel