Haberler

Borsa İstanbul'da Manipülasyon Soruşturması: 14 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı.

BORSA İSTANBUL'DA MANİPÜLASYON SORUŞTURMASI: 14 GÖZALTI

Vehbi DEMİR-Ayşe GÜREL/ Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Borsa İstanbul'da işlem gören sermaye piyasası araçlarında, manipülasyon yapıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kabe'den yapılan bu paylaşıma tepki yağıyor

Bu paylaşıma tepki yağıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sözleri salondaki herkesi şaşkına çevirdi! Netanyahu'dan 'cep telefonu' çıkışı

Sözleri salondakileri şaşkına çevirdi! Netanyahu'dan 'telefon' çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.