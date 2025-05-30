Borsa İstanbul'da Manipülasyon İddiasıyla 12 Tutuklama

Borsa İstanbul'da Manipülasyon İddiasıyla 12 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da sosyal medya aracılığıyla manipülasyon yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 12'si tutuklandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin borsa fiyatları üzerinde yapay dalgalanmalara yol açtığı belirlendi.

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde sosyal medya aracılığıyla manipülasyon yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 12 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüphelinin ise "imza verme" ve "yurt dışına çıkış yasağı"nı kapsayan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ'nin (DOBUR) hisselerinde manipülasyon yapıldığı belirlenmişti.

"Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı" isimli sosyal medya sayfaları aracılığıyla manipülasyon yaptığı anlaşılan 17 şüpheli hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Narin Güren cinayeti davasında 15 kişiye ceza!

Narin Güran cinayeti davasında 15 kişi için karar verildi
Kartalkaya yangın faciasında iddianame kabul edildi, 13 şüpheliye 1998'er yıl hapis istemi

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili iddianame kabul edildi
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

Sürprize yer yok! AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'ye veda ettiğini açıkladı
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Adalet Bakanlığı memur alım şartlarında değişikliğe gitti

Memur alım şartlarında değişiklik
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Liverpool, Arnold gider gitmez yeni sağ bekini açıkladı

Liverpool, Trent Alexander Arnold gider gitmez yeni yıldızını açıkladı
Trump, Çin'e karşı gemileri yaktı: 'Bay Nazik Adam' olmak buraya kadarmış

Trump, Çin'e karşı gemileri yaktı: 'Bay Nazik Adam' olmak buraya kadar
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
Fenerbahçe'de Mourinho'nun geleceği yarın belli oluyor

Dananın kuyruğu yarın kopuyor! Fenerbahçe'de kader günü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.