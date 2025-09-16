Haberler

Borsa İstanbul'da Manipülasyon İddiası: 14 Kişi Gözaltına Alındı

Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen bazı işlemlerde manipülasyon yaptığı iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük yatırımcıları zarara uğratan yapay yükselişler üzerine soruşturma başlattı ve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
