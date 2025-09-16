Borsa İstanbul'da Manipülasyon İddiası: 14 Gözaltı
Borsa İstanbul'da bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde, şüpheliler için eş zamanlı operasyon yapıldı.
Vehbi DEMİR-Ayşe GÜREL/ Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Borsa İstanbul'da işlem gören sermaye piyasası araçlarında, manipülasyon yapıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
