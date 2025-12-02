Borsa İstanbul'da Manipülasyon: 25 Kişiye Operasyon

(İSTANBUL) – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar tespit edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde yapay yükselişler yaratarak, küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı ileri sürülen 25 kişiye yönelik operasyon yürütüldüğünü bildirdi.

Borsa İstanbul'da işlem gören Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manipülatif işlemler yaptıkları iddia edilen 25 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada, 7 şüphelinin tutuklu olduğu, 12 kişinin gözaltına alındığı, 6 kişi hakkında ise yakalama ve arama işlemlerinin sürdüğü açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, işlem hacmi ve hisse fiyatındaki olağan dışı dalgalanmalar üzerine yapılan incelemelerde şüphelilerin manipülatif eylemlerde bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi. Soruşturmanın İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş illerinde yürütüldüğü belirtildi.

7 şüpheli tutuklu, 12 kişi gözaltında

Başsavcılık, dosya kapsamında Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu olmak üzere 7 şüphelinin tutuklu bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, ayrıca şüpheliler Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Gökhan Gönül, Emrullah Şalk ve Akif Koç adlı 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında yakalama, arama ve el koyma işlemlerinin de devam ettiği kaydedildi.