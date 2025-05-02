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Borsa İstanbul'da Dolandırıcılık Soruşturmasında 13 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Borsa İstanbul'da Dolandırıcılık Soruşturmasında 13 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
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Borsa İstanbul pay piyasasında dolandırıcılık iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma, manipülatif hareketler gerçekleştiren kişiler üzerinde yoğunlaşıyor.

Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine açılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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