Borsa İstanbul, CHP Kurultay İptal Davasında Erteleme Kararı ile Yükseldi

Borsa İstanbul 100 endeksi, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay iptali davasında verilen erteleme kararı sonucunda saat 11.45'te yüzde 4,23 artış göstererek 10.810,59'a ulaştı.

CHP'nin kurultayının iptali istemiyle açılan davanın dördüncü duruşmasında verilen erteleme kararı ile iki haftadır siyasi gündem nedeniyle düşük seyreden borsa yükseldi. BİST 100 endeksi saat 11.45 itibarıyla yüzde 4,23 artarak 10.810,59'a çıktı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, 2 Eylül'de, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırması ve yerine geçici kurul atanmasına karar vermesinin ardından, BİST 100 endesksi sert düşerek yüzde 5'in üzerinde değer kaybetmişti.

