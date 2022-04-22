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Borsa ilk yarıda düştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,16'lık değer kaybetti.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,16'lık değer kaybetti.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,16'lık değer kaybetti. Endeks, 4,16 puan azalarak 2.552,65 puan olurken, toplam işlem hacmi 19,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi de yüzde 0,25 değer kaybetti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Borsa İstanbul, Ekonomi, Güncel, Haberler

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