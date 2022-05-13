Borsa haftayı yükselişle kapattı - Haberler

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Borsa haftayı yükselişle kapattı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Borsa haftayı yükselişle kapattı

Borsa, haftayı yüzde 1,18'lik yükselişle tamamladı.

Borsa, haftayı yüzde 1,18'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 1,18'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 28,25 puanlık artışla 2.419,23 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 31,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,25 azalırken, holding endeksi 1,41 değer kazandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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