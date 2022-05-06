Borsa haftayı düşüşle kapattı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,31'lik düşüşle tamamladı.
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,31'lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,31'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 7,54 puanlık azalışla 2.458,72 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 39,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken, holding endeksi 0,21 azaldı.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel