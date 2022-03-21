Son dakika haberleri: Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,23'lük değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,23'lük değer kazandı. Endeks 26,40 puan artışla 2.170,67 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi ise yüzde 1,69 değer kazandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel