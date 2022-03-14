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Son dakika haberleri: Borsa günü yükselişle kapattı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: Borsa günü yükselişle kapattı

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Borsa, günü yüzde 1,69'luk yükselişle tamamladı.

- Borsa, günü yüzde 1,69'luk yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,69'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 34,63 puanlık artışla 2.088,48 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,11, holding endeksi yüzde 3,79 değer kazandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi, Güncel, Haberler

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