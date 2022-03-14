Son dakika haberleri: Borsa günü yükselişle kapattı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edinilen son dakika gelişmesine göre - Borsa, günü yüzde 1,69'luk yükselişle tamamladı.
- Borsa, günü yüzde 1,69'luk yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,69'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 34,63 puanlık artışla 2.088,48 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,11, holding endeksi yüzde 3,79 değer kazandı.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel