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Borsa Dolandırıcılığı Operasyonunda 5 Tutuklama

Borsa Dolandırıcılığı Operasyonunda 5 Tutuklama
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Karabük merkezli düzenlenen operasyonda, borsa üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. 29 ilde 41 kişiyi 1 milyon dolar dolandıran suç örgütünün üyeleri, suç gelirlerini aklamak için paravan şirketler ve kripto varlık cüzdanları kullandı.

KARABÜK merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, borsada yatırım yaparak yüksek kazanç vaadiyle 1 milyon dolar değerinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrolle serbest kaldı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, borsada yatırım yaparak yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütü üyelerinin tespiti için çalışma başlattı. 10 aylık süren teknik takip sonucu 12 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yatırım danışmanlığı adı altında para talep ederek 29 ilde 41 kişiyi yaklaşık 1 milyon dolar dolandırdıkları belirlendi. Elde edilen yasa dışı gelirin bir kısmının paravan şirketlere, bir kısmının kripto varlık cüzdanlarına ve bir kısmının da K.K.T.C.'de kurulan şirketlere aktarıldığı belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle elde ettikleri kara parayı aklamaya çalıştıkları öğrenildi. Ekipler, adresini tespit ettiği 6 şüpheliyi Karabük, İstanbul ve Kırşehir'de yakaladı. Karabük'e getirilen 6 şüpheli, emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i 'Bilişim sistemleri kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla mahkeme tarafından tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest kaldı. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 6 şüpheliden 2'sinin başka suçtan cezaevinde, 4'ünün ise yurtdışında firari olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık 3-sayfa Karabük Ekonomi Güncel Finans Hukuk Borsa

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