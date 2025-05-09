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Borrell: Gazze'deki Durum 2. Dünya Savaşı'ndan Beri En Büyük Etnik Temizlik

Borrell: Gazze'deki Durum 2. Dünya Savaşı'ndan Beri En Büyük Etnik Temizlik
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Eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'de yaşananları 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan en büyük etnik temizlik olarak nitelendirdi ve AB'nin buradaki bombardımanların yarısını sağladığını eleştirdi.

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'de yaptıklarının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan en büyük etnik temizlik olduğunu ve buraya düşen bombaların yarısını AB'nin sağladığını söyledi.

Borrell, 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamalarıyla aynı zamana denk gelen, İspanya'nın Yuste Manastırı'nda düzenlenen 5. Carlos Avrupa Ödülü'nü aldı.

İspanya Kralı 6. Felipe'den ödülünü aldıktan sonra konuşma yapan Borrell, "Filistinliler öldükten sonra tatil köyü yaratmak için 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan en büyük etnik temizlik operasyonuna tanık oluyoruz." dedi.

Gazze'de yaşananların "soykırım tanımına uyduğunu" ifade eden Borrell, "Avrupa Birliği, Gazze'de olanları protesto etme ve davranışları etkileme araçlarına sahip olmasına rağmen bunu yapmıyor. Gazze'ye düşen bombaların yarısını biz sağlıyoruz." eleştirisini getirdi.

Borrell, genç nesillere barışın bedelini ödemeleri, yani mali ve askeri entegrasyonu ilerletmeleri ve bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaları çağrısında bulundu.

Avrupa'daki genç nesle çağrı yapan Borrell, "En kısa sürede mali ve askeri entegrasyonu hayata geçirmek gerekiyor. Aksi takdirde Avrupa medeniyeti, Donald Trump, Vladimir Putin gibi karakterlerin bizi uçurumun kenarına götüreceği, kaotik bir dünyada hayatta kalamayacaktır." şeklinde konuştu.

İspanyol politikacı, ekonomist, diplomat ve profesör, Avrupa'nın özellikle askeri ve mali kaynaklar açısından daha çok birleşmesi gerektiğini savundu.

Putin'i "despot", Trump'ı "kaos efendisi" olarak tanımlayan Borrell, "Avrupalılar için artık büyük mesele kendi aramızdaki barış değil, dünyanın geri kalanıyla ilişkilerimizdir. Bu yüzden dışarıdan bize gelen şoklara uyum sağlamak için büyük çaba sarf etmek gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Borrell, Rusya'nın işgalindeki Ukrayna'da önceden yeterli silahları vermediği için de AB'yi suçladı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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