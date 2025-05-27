Borrell'den Netanyahu'ya Sert Açıklamalar: Antisemitizm Suçlamaları Alçakça

Borrell'den Netanyahu'ya Sert Açıklamalar: Antisemitizm Suçlamaları Alçakça
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Eski AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Netanyahu'nun eleştirilerine karşı uyguladığı antisemitizm suçlamalarını alçakça buldu ve İsrail'in Filistin halkına yönelik eylemlerini soykırım olarak nitelendirdi.

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'i eleştiren Batılı siyasi liderleri "Yahudi karşıtı" olarak adlandırmasının "alçakça bir davranış olduğunu" söyledi.

Borrell, İspanya'nın La Sexta televizyonuna verdiği demeçte, "Netanyahu tüm eleştirilere bizi antisemitizmle (Yahudi karşıtlığı) suçlayarak yanıt veriyor. Yaşananları eleştiren bizleri antisemitist olarak adlandırmanın alçakça bir davranış olduğunu düşünüyorum." dedi.

Netanyahu'nun Filistin halkını ortadan kaldırmaya yönelik soykırım yaptığını kaydeden Borrell, "Açık bir soykırım niyeti olduğuna inanıyorum. Soykırım tanımı, İsrail Savunma Bakanı'nın her gün söyledikleriyle kelimesi kelimesine örtüşüyor." şeklinde konuştu.

İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere uyguladığı şiddet ve baskıları da kınayan Borrell, "Batı Şeria'da açıkça bir işgal ve sürgün var. Filistinliler orada bir apartheid devleti içinde yaşıyor." açıklamasında bulundu.

Geniş bir siyasi kariyere sahip olan 78 yaşındaki Borrell, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı (2004-2007), İspanya Dışişleri Bakanı (2018-2019), AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi (2019-2024) görevlerinde de bulundu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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